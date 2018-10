Celjani so med tednom gostovali v Trebnjem in na tekmi šestega kroga slovenske lige premagali Trimo s 36:33. Toda zmaga je imela tudi grenak priokus, kajti zaradi novih poškodb je trener Tomaž Ocvirk ostal še brez dveh igralcev. Matic Grošelj si je namreč poškodoval koleno (zunanji kolateralni ligament), Gal Marguč desno roko (zlom sredinca), Kristiana Bećirija pa je uščipnilo v hrbtu. V slogu legendarne češke televizijske nanizanke Bolnišnica na koncu mesta se število »pacientov« povečuje tudi v celjskem taboru: že od prej sta na daljši bolniški Domen Makuc in Josip Šarac (oba koleno), vsaj za nekaj tednov sta izgubljena Grošelj in Marguč, načeti so Branko Vujović, Rok Ovniček (oba rame) in Jaka Malus (gleženj), Francoz William Accambray pa še nima pravice nastopa v Evropi.

Trener opozarja na divjanje

Na tekmo z Nantesom, aktualnim podprvakom Evrope, ki pa ima po štirih krogih enak točkovni izkupiček kot Celjani (ena zmaga in trije porazi), slovenski prvaki odhajajo zgolj z 12 standardnimi igralci in dvema mladincema (Matic Košec, Tadej Kljun). Zelo zdesetkana zasedba se bo skušala jutri ob 19. uri uspešno zoperstaviti ekipi, ki jo že od leta 2009 vodi trener Thierry Anti (njegov pomočnik je legendarni Španec Alberto Entrrerrios) in ki ima poleg kopice reprezentantov Francije tudi šest tujcev – najbolj znan je makedonski ostrostrelec Kiril Lazarov). Toda Nantesu gre precej bolje kot v ligi prvakov v domači ligi, v kateri si po šestih krogih deli vodilno mesto s Chamberyjem z maksimalnimi dvanajstimi točkami.

Trener Tomaž Ocvirk kljub zelo oslabljenemu kadru in kratki rezervni klopi ne tarna, čeprav njegovo ekipo poleg tega čaka (zaradi slabih transportnih povezav) še današnje celodnevno potovanje do Nantesa in ponedeljkova celodnevna vrnitev v Slovenijo. »Priznam, da me je presenetil slab start Nantesa v ligi prvakov, saj ima zvezdniško zasedbo. Ne vem, zakaj mu ne steče, a upam, da se to ne bo zgodilo prav proti nam. Francozi so nevarni in neugodni z vseh igralnih položajev, zato nas čaka težko delo. Če se želimo enakovredno kosati z njimi, moramo biti vrhunski v napadu in obrambi. Ne smemo se spustiti v dirko in divjanje z njimi, ker bomo takoj kaznovani, ampak moramo igrati pametno, preudarno in disciplinirano,« pravi trener Tomaž Ocvirk.

Igralke Krima bodo skušale po uvodnem evropskem polomu proti Györu na Madžarskem (poraz s 23:39) slab start popraviti danes ob 19. uri na Kodeljevem, kjer bodo gostile Thüringer. Tudi Nemke so letošnjo ligo prvakinj začele s porazom, saj so doma nepričakovano klonile proti hrvaški Podravki iz Koprivnice (26:28). Thüringer je z evropskim neuspehom pokvaril odličen začetek v nemški ligi, kjer je na uvodnih štirih tekmah štirikrat zmagal in ima razliko v golih kar 147:92 – v povprečju premaguje nasprotnike s skoraj 14 goli razlike.