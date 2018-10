Hitrejši od mlade Gorenjke, ki je osvojila prvo kolajno v Buenos Airesu, sicer pa 11. tovrstno za Slovenijo, sta bili le Litovka Agne Seleikate in Avstralka Chelsea Hodges.

Sedemnajstletna varovanka trenerja Luke Berdajsa, tudi že članska reprezentantka, je mladinsko kariero sklenila na najlepši možen način, saj je štirim kolajnam z mladinskih evropskih prvenstev v Argentini dodala še bron z mladinskih olimpijskih iger. Že v torek bo nadaljevala nastope na 100 metrov prsno.

»To je bil odličen zaključek mladinske sezone. Nisem si predstavljala, da lahko to dosežem. Sem sem prišla uživat in po nove izkušnje. Nisem si mislila, da je to sploh možno,« je nasmejana razlagala plavalka in priznala, da ni vedela, če bo po polfinalu lahko še izboljšala izid.

Zelo dobro formo potrjuje tudi Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije, s petim mestom na 200 m mešano junakinja prvega dne MOI v slovenskem taboru. V noči na torek po slovenskem času je nato v polfinalu na 100 m prosto s 55,10 popravila osebni rekord in se s tretjim dosežkom zavihtela v današnji finale, obenem pa napovedala boj za zmagovalni oder.

Kandidatka za odličje bo danes tudi športna plezalka Vita Lukan, ki jo čakajo trije nastopi na umetni steni v urban parku.