Kaj bi brez gasilcev!

Gasilci so v stalni pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. In ne nujno samo, ko kje zagori ali pa ko se mačka zagozdi med veje. Pred dnevi so naši vrli fantje in dekleta na Letališki cesti v prestolnici priskočili na pomoč invalidu. Ta je imel res slab dan, saj je z električnim vozičkom obtičal v blatu. Ljubljanski gasilci so ga potegnili na cesto. V torek popoldne pa so gasilci PGD Kneža na pomoč priskočili tovornjakarju, ki se je na cesti Klavže–Kneža v občini Tolmin zagozdil v predoru. Le kaj bi brez naših vrlih gasilcev!

Samohodni tovornjak

Jeseniški gasilci so prejšnji petek obravnavali nenavadno nesrečo. Ker voznik pod kolesa tovornega vozila ni namestil zagozd, da bi ostalo na mestu, je to kar samo krenilo po klancu navzdol. Pri tem je prebilo betonski zid, poškodovalo ograjo, drog javne razsvetljave in parkiran osebni avtomobil. Po nekaj deset odpeljanih metrih ga je ustavila šele skupina dreves. Bo že držalo, da naša cestna infrastruktura še ni pripravljena na samovozeča vozila, kajne. Tesla in Google in vsi, ki želijo take avte izdelovati, bodo morali še malo počakati. Pa takile tovornjakarji tudi.

Ključi so v nabiralniku!

Nasvetom policistom se velikokrat nasmejimo, saj se nam zdijo odveč ali pa povsem logični – ne pijte, ko vozite, ne puščajte denarja na vidnem mestu, na kolo le s čelado… A se včasih izkaže, da bi jih kakšen posameznik potreboval še več. Bežigrajčan je namreč ključe »pospravil« kar v poštni nabiralnik, v katerega je potem vdrl 38-letnik in tako neovirano vstopil v stanovanje. Postregel si je z denarnico in bil še tako predrzen, da je z ukradeno bančno kartico skušal dobiti karseda veliko gotovine. A prav to je bilo zanj pogubno. Policisti so ga namreč dobili s pomočjo »drobtinic«, ki jih je puščal za seboj. Dajmo zdaj vsi v en glas: Ključev stanovanja ne puščamo na predvidljivih mestih.

Odnesel avtomat za igrala

Prejšnji teden se je v večjem nakupovalnem središču na Goriškem odvil neobičajen rop. Tat si je namreč v Novi Gorici postregel z avtomatom za menjavo denarja v žetone za igrala. Policisti so ugotovili, da je nepridiprav zvečer pristopil k 2000 evrov vrednem avtomatu, v katerem je bilo nekaj gotovine in več žetonov za igrala, ga pograbil, odnesel do avtomobila in v družbi nekaj potnikov odbrzel neznano kam. Policisti osumljenca še iščejo, najbolj pa pesti, da ga najdejo, držijo otroci, ki jim je brezvestnež odvzel možnost sproščanja na igralih, medtem ko starši nakupujejo. Kaj za vraga bi z avtomatom za žetone lahko počeli tatiči, si ne moremo predstavljati.

Pijani ptiči v okna in avtomobile

Nekaj razposajenih ptic na severu Minnesote preostale pripadnike svoje vrste spravlja na slab glas. Policija v Gilbertu je namreč prejela številne prijave poletov ptic pod vplivom alkohola. Rahlo zmedene živali imajo težave pri upravljanju svojih kril in se zato zaletavajo v avtomobile in okna hiš. Po prvih preiskavah detektivov kaže, da je za opitost krivo fermentirano jagodičevje, ki je nastalo zaradi zgodnje pozebe. In ker mnogo ptičev še ni odletelo na jug, so zabave perjadi množično obiskane, opitost pa predstavlja vse večji problem. Lokalna prebivalka je za najhujše primerke oblikovala nekakšno ptičjo celico za streznitev. »Kot bi pijanega prijatelja položili na kavč, da odspi nekaj ur. Malo bruhajo, potem pa se bolje počutijo,« je opisala pomoč, ki jim jo ponuja. Takšno ravnanje svetuje tudi drugim. Pticam. Pri nas pa seveda tudi takim in drugačnim tičem, ki radi posežejo kar po do konca fermentiranem in še stisnjenem grozdju…

Pripravila Tamara Krivec