Policistom grozil, da jih bo razbil

Čeprav je petek znan kot »dan za zadetek«, pa očitno veseljačenje nekateri raztegnejo čez cel konec tedna. Nekaj minut po dvanajsti uri dopoldne v nedeljo je moški pri lokalu v Kopru skakal po cesti in oviral promet. Bil je, kakopak, pijan. Na cesto je metal stole iz lokala, hodil med vozili, jih ustavljal, mimoidoče izzival k pretepu in nanje kričal. Pomagala ni niti navzočnost policistov, saj je tudi njih pozival k »rovajnki« in jim grozil, da jih bo vse razbil. Ker so se ustrašili za njegovo zdravje, so na pomoč poklicali tudi zdravnika. Da se je na gospodov dan treba obnašati malo bolj gosposko, je imel Koprčan potem čas razmišljati med pridržanjem.

Ukradli cel vinograd

Če želiš pridelovati svoje vino, lahko »en hribček kupiš in trto sadiš« ali pa, če si žejen nepridiprav na jugu Nemčije, počakaš, da namesto tebe težaško delo opravi nekdo drug, ti pa potem oropaš vinograd. In to ne nekega odročnega, ki se skriva pod hribi, temveč takega, ki stoji ob parkirišču zelo obiskane trgovine. Tatovi, ki so si pri nabiranju pomagali s profesionalno napravo, so jo popihali s 1600 kilogrami belega grozdja za pridelavo rizlinga, vrednega okoli 8000 evrov. Regija Rhineland - Palatinate je znana po pridelavi grozdja, v 13.000 lokalnih vinogradih pridelajo kar 90 odstotkov nemškega vina za izvoz. Lokalni vinarji so prepričani, da gre pri kraji za ljubosumno konkurenco, saj so se podobne reči v preteklosti že dogajale. V Franciji so na primer tatove uspešno pregnali iz vinogradov s pomočjo nadzornikov na konjih. Pa na zdravje!

Razkril spol otroka in zanetil požar

Američan Dennis Dickey je bil vzhičen, ko je izvedel, da bo postal očka. Kot vsak moderen starš je spol svojega dojenčka svetu želel predstaviti na kar se da inovativen način. Težko bi mu uspelo bolje. Namesto rožnatega ali modrega balona ali torte je s pištolo ustrelil v tarčo, iz katere bi se moral izviti barven dim. Zgodilo se je mnogo več kot to. Ker je bil zraven tudi eksploziv, je iskra sprožila ogromen požar ob avtocesti v Arizoni. Gasili so ga teden dni, ogenj pa je povzročil za osem milijonov dolarjev škode. Sedemintridesetletnik je na sojenju privolil v (delno) poplačilo škode. Dojenček – oziroma neumnost njegovega očeta – je tako družino stal nekaj milijonov, še preden se je sploh prikazal iz trebuha. Če nič drugega, bo malček imel vsaj eno bolj nenavadnih zgodb iz časa nosečnosti.

Pet let živela na račun mrtve sostanovalke

Oseminpetdesetletna Zagrebčanka je zadnjih pet let na račun nekdanje sostanovalke živela kot kraljica. A ne tako, da bi ji ta od svoje pokojnine odrinila kakšno kuno ali dve. Ne. Umrla je namreč že aprila 2013, 58-letnica pa po mnenju policije in zavoda za pokojninsko zavarovanje o njeni smrtni zavestno ni obvestila pristojnih. S pomočjo pooblastila je gospa državni proračun olajšala za okoli 20.000 evrov. Na Hrvaškem je tovrstna goljufija zadnje čase očitno priljubljena – v Koprivnici tako neka ženska spomladi 2014 ni prijavila smrti očeta in je do konca lanskega leta živela s pomočjo skoraj 15.000 evrov njegove pokojnine.

Zaradi žogice za golf delno oslepela

Golf je nevaren šport, četudi se na prvi pogled morda ne zdi. Devetinštiridesetletno Corino Remande je prejšnji konec tedna med obiskom Ryderjevega pokala žogica ameriškega golfista Brooksa Koepkaja zadela naravnost v desno oko. Ker je organizatorji niso opozorili o letu žogice, se je odločila za tožbo. »Igralec je bil vidno pretresen in se mi je večkrat opravičil, organizatorjem pa ni bilo mar za moje zdravje,« je medijem zaupala ponesrečenka. Na očesni kliniki v Parizu so ji povedali, da bo z desnim očesom, v katerega je priletela žogica, morda kdaj še lahko prepoznala oblike, popolni vid pa se ji zagotovo ne bo več povrnil. Pričakuje, da ji bodo prireditelji povrnili vsaj stroške hospitalizacije. »Mislim pa še, da bi morali organizatorji opozoriti gledalce, da žogica leti v njihovo smer,« je dodala Francozinja, ki je imela tolikšno nesrečo, da je med 270.000 gledalci žogica našla prav njo.

