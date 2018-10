Na letu iz singapurskega letališča Changi na newyorško letališče JFK ne bo treba več prestopati in hiteti, da le ne bi zamudili naslednjega leta. Letalo bo v enem zamahu opravilo 15.000 kilometrov dolgo pot, ki bo trajala 19 ur. Podjetje Singapur Airlines (SIA) je najdaljše potovanje z letalom poskušalo izvesti že pred petimi leti, a so projekt zaradi predragih cen opustili.

Letala Singapure Airlines bodo ubrala pot čet Tihi Ocean, pilotom poznano kot pot NOPAC (the North Pacific route). »Trajala bo predvidoma 18 ur in 25 minut, preleteli pa bomo 15.341 kilometrov, seveda z nekaterimi odstopanji,« je dejal strokovnjak za letala Geoffrey Thomas , ki bo tudi prisoten na prvem najdaljšem poletu.

Za let je na voljo skupno 161 sedežev, od tega 67 za poslovni in 94 za prvi razred. Če pa želite na relaciji potovati v ekonomskem razredu, boste med potovanjem še vedno morali presedati, saj jih v podjetju sploh ne mislijo ponuditi. Vozovnice niso poceni, za prvi komercialni polet naslednji ponedeljek, bo potrebno odšteti kar 1828,3 evrov .

Za potezo so se odločili, da bi strankam omogočili direktne polete in tako zmanjšali čas potovanja, ki se zaradi presedanja in čakanja precej razvleče. Pri družbi so za britanski BBC povedali, da so vsi sedeži za poslovni razred že razprodani, prav tako pa je za prvi razred ostalo le še nekaj prostih mest.

So to poleti prihodnosti?

Polete bodo opravljala Airbusova letala A350-900 ULR, ki spadajo v družino »letečih avtobusov« dolgega dosega. Nadomestili so starejša letala Boeing 777, s čimer so za 20 do 30-odstotkov zmanjšali porabo goriva in tako omogočili nižje cene vozovnic. V zraku so lahko do 20 ur, mnogi strokovnjaki pravijo, da predstavljajo prihodnost letala.

Letalska družba Qantas je že na začetku leta omogočila let iz avstralskega Pertha v London, ki traja 17 ur, izvajajo pa tudi let iz Aucklanda do Dohe, ki traja 17,5 ur, in je doslej veljal za najdaljši let.