»To je grozljiva nevihta in napovedi so vedno bolj nevarne. Do trčenja nas loči 12 ur,« je opozoril guverner Floride Rick Scott ter pozval k pripravam na orkan.

Za del te ameriške zvezne države velja opozorilo pred orkanom, ki bo s seboj prinesel močno deževje, plimovanje in vetrove. Najbolj ogrožene so nižine na severozahodu Floride, kjer opozarjajo pred katastrofo. Na evakuacijo se pripravlja okoli 120.000 ljudi, Scott pa opozarja, da bodo morali verjetno evakuirati še več ljudi.

Zaradi orkana so izredne razmere razglasili tudi v sosednji Alabami.

Michael je v nedeljo in potem v ponedeljek že povzročal težave na delih Kube in Mehike, v Mehiškem zalivu so zaprli naftne ploščadi, po prihodu na sever Floride, pa naj bi neurje prineslo dež in veter spet proti Južni in Severni Karolini, ki si še nista opomogli od orkana Florence.

Zaradi Micheala so zabeležili že najmanj 13 smrt v Srednji Ameriki, od tega šest v Hondurasu, štiri v Nikaragvi in tri v El Salvadorju.