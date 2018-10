Nižje plače medicinskih sester? Seveda

Težav z inšpektorjevo zahtevo za nižje plače nekaterih že tako podplačanih medicinskih sester ni; samo ta teden bodo kadrovske službe bolnišnic dobile nekaj deset odpovedi omenjenih. Na severni strani Karavank pa bodo vse, ki bodo to želele, dobile delo v bolnišnicah in čez nekaj mesecev prejele začetno mesečno plačo za 40-urni prilagodljiv tedenski delovni čas, če verjamete ali ne, 1800 evrov bruto. čez nekaj let pa še kakšnega jurja evrov več. Zato naj si inšpektor to odločbo o nižjih plačah medicinskih sester nekam zatakne.