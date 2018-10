V splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici so minuli petek 31 bolnikom, ki čakajo na poseg na abdominalnem oddelku, prestavili operacije. Razlog: pomanjkanje medicinskih sester. V zadnjih petih letih je bolnišnico zapustilo 142 medicinskih sester, samo od letošnjega marca jih je odšlo 45. Na razpise za prosta delovna mesta, ki ji bolnišnica neprestano objavlja, se javi zgolj nekaj posameznikov.

»Dokler so sestre odhajale v zdravstvene domove, je bilo to razumljivo. Lani pa so začele odhajati tudi iz zdravstva, in to nas še posebej žalosti. Odhajajo d