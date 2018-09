»Gre za motorista, starega okoli 40 let,« je sodelavcem po telefonu sporočil travmatolog Uroš Tominc. »Stabilen je, lahko gremo,« se je obrnil še k ekipi v prostoru za reanimacijo. Z današnjo vajo so v UKC Ljubljana preverjali, kako utečeni so zaposleni ob sprejemu posameznika s številnimi hkratnimi poškodbami.

Kaj se je pripetilo bolniku, ni vedno očitno

Primarij Dušan Vlahovič, ki vodi medicinski simulacijski center in anesteziološko dejavnost v urgentnem kirurškem bloku kirurške klinike UKC Ljubljana, je bil zadovoljen. »Oživljanje je potekalo kot v pravi situaciji. Tudi take vaje prispevajo k boljši oskrbi. Res pa je, da ni opreme nikoli dovolj. Pojavljajo se nove možnosti in tudi pri nas želimo slediti sodobnim tehničnim dognanjem.« Potrebovali bi tudi boljšo informacijsko podporo, ki bi jim olajšala skrb za bolnike. Pomoč, za kakršno so vadili danes, potrebuje okoli 400 bolnikov na leto. Poleg poškodovancev so med njimi tudi kirurški bolniki in ljudje z različnimi boleznimi, je pojasnil Vlahovič. Kaj se je posamezniku pripetilo, pa ni vedno očitno. »Dve tretjini je poškodb glave, med temi pa včasih odkrijemo tudi možgansko kap. Na začetku leta smo imeli primer, pri katerem si bolničinega stanja sprva nismo znali razložiti. Po dodatni diagnostiki smo ugotovili zaporo možganskih žil. Interventni radiologi so to razrešili, bolnica pa je lahko odšla domov brez večjih posledic.«