Ni slovenskega politika, ki si ne bi želel podpore spletnega vplivneža, ki lahko v hipu mobilizira mlade volilce. Prav to sta namreč v Ameriki storili Taylor Swift in Rihanna. Ne ena ne druga se do zdaj nista vmešavali v politiko, toda pretekli teden sta obe pozvali svoje spletne sledilce, naj se vpišejo v volilni imenik za prihajajoče ameriške volitve v senat.

Če smo že pri številkah: Rihanna ima 64 milijonov sledilcev, Taylor Swift 112 milijonov. Slednja jim je poslala pismo, v katerem je dejala, da bo podprla demokratske kandidate v svoji zvezni državi. Ob tem je zapisala, da je bila do sedaj brezbrižna do dogajanja v politiki, a so jo dogodki zadnjih dveh let prepričali, da je potreben boj: »Vedno bom dala svoj glas kandidatu, ki se bo boril za človekove pravice. Verjamem v boj za pravice LGBTQ-skupnosti in vsaka diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti je napačna. Verjamem, da je v državi še mogoče opaziti sistematični rasizem in to je zastrašujoče in bolno.« Svoje mlade sledilce je pozvala, naj se registrirajo v volilni imenik: »Prosim, prosim, izvedite, za kaj se zavzemajo kandidati v vaši zvezni državi, in glasujte glede na to, kateri najbolj predstavlja vaše vrednote. Četudi ne najdemo vedno kandidata, s katerim se popolnoma strinjamo, moramo kljub temu glasovati!«