Špekulacije, da bo Trump Rosensteina odpustil, so se okrepile, ko je New York Times 21. septembra poročal, da naj bi Rosenstein lani, ko je predsednik odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja, ugibal, da bi bilo morda potrebno Trumpa odstaviti v skladu z ustavnim členom, ki to omogoča članom predsednikovega kabineta. Razmišljal naj bi tudi o skrivnem snemanju svojih pogovorov s Trumpom.

Rosenstein je navedbe v časopisu odločno zanikal, Trump pa je odločitev o njegovi usodi preložil na čas po potrditvi novega vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha v senatu. Kavanaugh je potrjen, Trump pa je na novinarsko vprašanje, ali namerava odpustiti Rosensteina, odgovoril nikalno.

Rosenstein bo sicer hitro letel, če republikancem v kongresu uspe obdržati večino v obeh domovih po volitvah, ki bodo 6. novembra. Trump ima preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 na njegovi strani dovolj in je to že večkrat javno povedal.

Comey letel, ker ni hotel prenehati z rusko preiskavo

Preiskavo je najprej vodil Comey. Trump ga je odpustil in izkoristil Rosensteinovo kritiko Comeyevega odnosa do demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton glede preiskave njene elektronske pošte. Kmalu je zavrgel pretvezo in priznal, da je Comey letel, ker ni hotel prenehati z rusko preiskavo.

Rosenstein je nato imenoval posebnega tožilca za preiskavo ruske afere Roberta Muellerja, ki je dobil širša pooblastila od Comeyja. Mueller je razkril ruska dejanja, vložil obtožnice proti Rusom in Američanom, sedaj pa se osredotoča na morebitno predsednikovo oviranje preiskave ter morebitno sodelovanje članov njegove kampanje z Rusi. Mimogrede še vlaga obtožnice glede kaznivih dejanj, na katere naleti spotoma.

Trump si Muellerja in Rosensteina pred volitvami ne upa odpustiti, saj bi se mu to lahko vrnilo kot bumerang. Odpustiti ju ne more niti pravosodni minister ZDA Jeff Sessions, ki se je zaradi lastnih stikov z Rusi pred volitvami izločil iz celotne zgodbe. Trump je na Sessionsa jezen, ker ga ne ščiti pred preiskavo in to tudi izraža v tvitih, vendar ga ne upa odpustiti zaradi političnih posledic.