Na seznamu kandidatov po besedah Trumpa tudi ni njegove hčerke Ivanke Trump, čeprav so se pojavile tudi takšna ugibanja. Trump je sicer novinarjem povedal, da bi bila Ivanka po njegovem mnenju izvrstna kandidatka za položaj, a bi ga zaradi imenovanja obtožili nepotizma. Da takšnih ambicij nima, je prek twitterja sporočila tudi Ivanka in zapisala: »Služenje v Beli hiši ob boku tako številnim odličnim kolegom mi je v čast in vem, da bo predsednik za naslednika ambasadorke Haley predlagal mogočnega kandidata. Ta naslednik ne bom jaz.«

It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable replacement for Ambassador Haley. That replacement will not be me.