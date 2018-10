V ameriški zvezni državi Wyoming, dvanajstkrat večji od Slovenije, a s štirikrat manj prebivalci, so mnogi lovci jezni, saj že 43 let zahtevajo pravico do lova na grizlija, žival, ki je lahko visoka tudi tri metre. Leta 1975, ko je bilo v Wyomingu le še 136 grizlijev, so ti namreč postali zaščiteni. Do lani je njihovo število v Wyomingu naraslo na okoli 700, v vseh ZDA (brez Aljaske) pa na 1700. To je bilo dovolj za predsednika Donalda Trumpa, da je lani, potem ko je v tej smeri deloval že njegov predhodnik Barack Obama, umaknil grizlije s seznama zaščitenih živali.

Tako grizliji hodijo iskat hrano v ravninske predele in napadajo tudi živino, ki se pase. Prav zato vsako leto v Wyomingu ubijejo več grizlijev. Trumpova ministrica za šolstvo meni, da morajo imeti v šolah na območjih, kjer so grizliji, orožje. V resnici je v Wyomingu vsako desetletje nekaj smrtnih žrtev zaradi napadov grizlijev, pri čemer gre največkrat za medvedko z mladiči.

V Wyomingu naj bi to jesen postopoma odstrelili 22 grizlijev. Odstrelu se upirajo predvsem okoljevarstveniki pa tudi Indijanci. Strokovnjaki namreč ocenjujejo, da bi za preprečitev izumrtja zadostovalo šele deset tisoč grizlijev. Maloštevilni grizliji iz ZDA (brez upoštevanja 32.000 grizlijev z Aljaske) pa živijo ločeno od kanadskih (ki jih je 20.000), zato so gensko preveč homogeni. Še leta 1850, ko se je začel lov nanje, je na ozemlju ZDA (brez Aljaske) živelo 50.000 grizlijev. Danes je pri grizlijih iz Wyominga težava tudi to, da skoraj ni več rečnih postrvi, ker so jih iztrebile veliko večje jezerske postrvi, ki so jih iz drugih delov sveta v veliko jezero Yellowstone v Wyomingu prinesli ameriški ribiči. Medvedi pa lovijo le rečne postrvi, ne pa tudi jezerskih.

Boj konservativcev z liberalci

Ljudje iz Wyominga, večinoma konservativci, zahtevajo pravico do lova na grizlije in menijo, da jim hočejo liberalci z obeh obal (kalifornijske ob Pacifiku in severovzhodne ob Atlantiku) narekovati, kaj smejo in česa ne smejo početi, ne da bi vedeli, kako nevarni so grizliji.

V Wyomingu so zagovorniki grizlijev predvsem na jugu nacionalnega parka Yellowstone, kjer imajo počitniške hišice multimilijonarji, med njimi so zlasti bančniki, tam ima svoj ranč tudi igralec Harrison Ford. Borci za ohranitev grizlijev so se odločili, da se bodo v čim večjem številu vpisali v loterijo, ki jo je organizirala zvezna država Wyoming, da bi razdelila 22 dovoljenj za lov na grizlija. Ena od pobudnic te akcije pravi: »Na grizlije bomo šli s kamerami in ne s puško.« Sicer domačini iz države Wyoming plačajo za loterijski listek 600 dolarjev (500 evrov), drugi pa 6000 dolarjev. Vsega skupaj so prodali 7000 listkov. Infiltrirani okoljevarstveniki, ki so zadeli na lotu, so tako zmanjšali število lovcev, ki hočejo ustreliti grizlija.

Med infiltriranci, ki je na loteriji dobil enega od 22 zadetkov, je znani fotograf Thomas Mangelsen. Pred leti je posnel grizlija, ki mu v gobec iz vode leti losos. Poleg tega je na svojih fotografijah svet seznanil s samico grizlija iz Wyominga, ki je postala najslavnejša medvedka na svetu, saj se ne boji turistov in jih s svojo bližino razveseljuje. Menda ta medvedka, ki ima običajno mladiče, s privabljanjem turistov Wyomingu prinaša milijone dolarjev. A neki lovec je zagrozil, da jo bo ubil pred njenimi mladiči, če bo zapustila nacionalni park. »Na milijone ljudi je videlo to medvedko, neki bedak pa hoče zdaj to lepo žival ubiti za svoj užitek in zato, da bo dal njeno glavo na svoj zid, njeno kožo pa na tla. Če ljudem onemogočiš, da vidijo to medvedko, ni etično, je egoistično in neameriško,« pravi 72-letni Mangelsen.

Pri grizlijih gre za še eno vojno med konservativno in liberalno Ameriko. Lovci nadaljujejo tradicijo pionirjev, ki so v 19. stoletju hoteli očistiti Divji zahod nevarnih živali, predvsem bizonov, pa tudi Indijancev. Eden od njih je bil general Custer (1839–1976), ubit v bitki z Indijanci, ki pa so ga fotografirali tudi z grizlijem, za Indijance sveto živaljo, ustreljenim v Wyomingu ob nekem pohodu na njihovo ozemlje. Marsikateri lovec iz Wyominga bi si želel tak selfi, a za zdaj zvezni sodnik ne dovoli lova na grizlija.