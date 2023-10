Uprava parka je že v petek zvečer prejela opozorilo o morebitnem napadu medveda, vendar vremenske razmere takrat niso dopuščale uporabe helikopterja. Do lokacije napada se je zato peš odpravila ekipa, posebej usposobljena za napade divjih živali. »Reševalna ekipa je na kraj prispela ob 1. uri zjutraj in našla dve mrtvi osebi,« je sporočila uprava parka. Ekipa je našla tudi medveda, ki se je obnašal agresivno, in ga ubila, poroča kanadska javna radiotelevizija CBC.

Ubita sta bila dolgoleten par, ki sta ljubila naravo in bila nerazdružljiva, je za CBC povedal družinski član ene od smrtnih žrtev. »Bila sta med najbolj previdnimi ljudmi, kar sem jih poznal,« je dejal in dodal, da sta poznala tudi ustrezno ravnanje glede medvedov ter ga dosledno upoštevala.

Tovrstni napadi medvedov so sicer zelo redki in le 14 odstotkov napadov grizlijev se konča s smrtnim izidom. Večina napadov je običajno posledica nenadnega srečanja, da bi se zaščitili pred njimi pa strokovnjaki svetujejo potovanje v skupinah, glasno oglašanje in nošenje razpršila proti medvedom.