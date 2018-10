S traktorjem blokiral policiste, ki so zasledovali njegovega prijatelja

Policisti iz Gornje Radgone so v torek okrog 12. ure v Boračevi želeli ustaviti voznika osebnega avtomobila suzuki, ki se na njihove znake ni odzival in je nadaljeval proti Negovi. Pri hiši je zapeljal na dvorišče, kjer se je čez dovozno pot postavil traktor s plugom in policistom, ki so suzukiju sledili, preprečil izvedbo uradne naloge.