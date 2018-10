Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem in v severovzhodni Sloveniji do okoli 20 stopinj Celzija.

Ponoči se bodo padavine v zahodni polovici Slovenije okrepile, na jugozahodu bodo tudi nevihte. Na vzhodu bo večinoma suho.

V nedeljo bodo občasno še padavine, ki bodo zvečer postopno ponehale. Zvečer se bo oblačnost trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 15 do 18, na vzhodu in na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi manjšimi krajevni padavinami. V torek bo povečini suho vreme z dopoldansko meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Z vetrom južnih smeri doteka k nam bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas sprva delno jasno, popoldne pa se bo postopno pooblačilo. Ostalo bo večinoma suho. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami. Predvsem ob morju bodo tudi posamezne nevihte. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v krajih južno in zahodno od nas bodo še padavine.