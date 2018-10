Podpredsednik sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir Divača–Koper Emil Milan Pintar je dejal, da je vertikala odločanja popolnoma izgubljena in da niso jasne niti pristojnosti odločanja niti cena. Tako bi lahko strnili prve ugotovitve civilnega nadzornega sveta, ki bdi nad projektom Drugi tir Divača–Koper.

Včeraj so se obregnili tudi ob to, da še vedno ni znan investicijski program, ki bi, kot trdijo, določil ceno projekta. To sicer le deloma drži. Investicijski program je resda še označen kot osnutek in zato ni javno dostopen, a po zagotovilih infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek naj bi ga vlada obravnavala že jutri. A cene, tudi ko bo program sprejet, investicijski program zagotovo ne bo določil, saj je odvisna od prijav gradbincev na javni razpis. Ocenjena vrednost projekta znaša približno 960 milijonov evrov.

Kaj bo z Madžari?

»To, da danes nimamo investicijskega programa, tečejo pa tako rekoč že pripravljalna dela pri cestah, kaže, da je razmerje med stroko in politiko prišlo do nekega čudnega ovinka,« je prepričan Pintar. »Ko je država zaprosila za gradbeno dovoljenje, so bile dodatno naročene geološke raziskave. Prav tako so bile šele pozneje naročene revizije, ki so govorile o ceni,« je dodal. Čeprav je že vlada Mira Cerarja večkrat zatrdila, da pridobiva dovoljenja za dvotirno progo, to je javno ponovila tudi aktualna ministrica Alenka Bratušek, so člani sveta vnovič izpostavili, da se javnost premalo zaveda, da gre za enotirno progo. Razkorak med njihovimi izjavami in dejstvi se kaže tudi v tem, da so se spet obregnili ob sodelovanje Madžarske, čeprav je uradno stališče ministrice Bratuškove, da se Madžarska iz projekta izključi.

Predsednik sveta za civilni nadzor Jadran Bajec je še izpostavil, da svet težko prihaja do informacij, saj številni dokumenti nosijo oznako tajno ali zaupno. Pomoč pri tem jim je že obljubila ministrica Bratuškova. Člani sveta sicer nameravajo v začetku novembra sprejeti prvo poročilo, ki ga bodo poslali na vlado in ga tudi javno objavili.