Podjetji Kolektor CPG in Euroasfalt sta po poročanju Dela umaknili zahtevo po povečanju stroškov pripravljalnih del za drugi tir. Za dvig stroškov za 17 odstotkov oziroma 2,4 milijona evrovnaj bi se podjetji sprva odločili zaradi zamude pri projektu in zvišanja cen dela, materiala in energentov. Med pripravljalna dela sicer sodijo gradnja dostopnih cest do gradbišča drugega tira.

Direktor Kolektorja CPG Kristjan Mugerli je pojasnil, da so se za umik aneksa odločili, ker bi jih nov zamik izvedbe del zaradi nadaljnjih zapletov lahko stal še več. Do tega bi lahko prišlo, če bi nova ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek uresničila svoje napovedi, da se pogodba v primeru, da se Kolektor ne bi odpovedal temu zahtevku, ne bi prenesla na družbo 2TDK in bi ostala na direkciji za infrastrukturo.