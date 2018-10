Razlike v učinkovitosti sodišč: V Ljubljani narok v dveh tednih, v Novem mestu v desetih mesecih

Razlike v učinkovitosti sodišč so na posameznih področjih velike in očitne. Vrhovno sodišče je okrožnim sodiščem naložilo, naj predobravnavne naroke razpisujejo v 45 dneh od pravnomočnosti obtožnic. V Ljubljani to storijo v 17 dneh, v Novem mestu pa so lani potrebovali kar 10 mesecev.