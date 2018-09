»Bilo je kot pri frizerju, ko se naročiš in te ena od frizerk ostriže. Tudi frizerka dobiva plačo. Domnevne oškodovanke so bile zaposlene, delodajalec jim je plačeval prispevke, niso bile omejene pri gibanju in niso bile nadzorovane.« Zaradi teh besed ljubljanske okrožne sodnice Dejane Fekonja na sojenju Valterju in Ani Šmid, ki ju je prvostopenjsko sodišče februarja oprostilo očitkov zlorabe prostitucije, je Društvo Ključ (center za boj proti trgovini z ljudmi) naslovilo pobudo na komisijo za etiko in integriteto pri sodnem svetu.

