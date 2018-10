Najbolj množičen protest je potekal v Marseillu, kjer se je po podatkih sindikatov zbralo 40.000 ljudi, po ocenah policije pa 5300. V Parizu se je po podatkih sindikatov zbralo 15.000 protestnikov, po ocenah policije pa 2900, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Študenti, zaposleni in upokojenci so protestirali proti »uničevanju socialnega modela« v državi. Kritični so do vladnih politik, ki po njihovem mnenju dajejo prednost neenakosti.

Zavzemanje za prost dostop do izobraževanja, zaposlovanja, javnih storitev in pokojnin

Sindikati menijo, da vladne politike sledijo logiki individualizacije, ki spodkopava solidarnost in socialno pravičnost. Zavzemajo se za prost dostop do izobraževanja, zaposlovanja, javnih storitev in pokojnin.

»Čakamo, da se nezadovoljstvo, ki obstaja, izrazi samo, pripravili smo predloge, kot je enako plačilo za moške in ženske,« je dejal generalni sekretar sindikata CGT Philippe Martinez.

Francoska ministrica za delo Muriel Penicaud je ob protestih dejala, da sta zakon o sindikatih in pravica do stavke absolutna v Franciji in »dobro je, da je tako«. Sindikati so proteste organizirali, medtem ko vlada pripravlja reformo pokojninskega sistema in sistema socialnih transferjev.

Stavka je prizadela javni promet, zaprti so bili nekateri vrtci in šole. Ponekod so izbruhnili nemiri, policija je proti izgrednikom posredovala s solzivcem, poročajo tuji mediji.