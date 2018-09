Ervin Hladnik - Milharčič: Evropska unija je začela tepsti samo sebe

Ti ljudje so lažnivci,« je francoski predsednik Emmanuel Macron označil britanske politike, ki so organizirali kampanjo za izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Obtožil jih je, da so že naslednji dan po referendumu pobegnili, da jim ne bi bilo treba upravljati z izstopom. »Tisti, ki razlagajo, da z lahkoto živimo brez Evrope, da se bo vse dobro izteklo in domov prineslo veliko denarja, so lažnivci.« Tako je govoril na tiskovni konferenci po koncu vrha Evropske unije v Salzburgu. Ena od točk je bila pogodba, po kateri naj bi Velika Britanija odšla in ki je povzročila veliko nelagodja. Macron se je javno ujezil. To je novo. To, da francoski predsednik na vrhu EU zmerja kolege, »ki razlagajo, da z lahkoto živimo brez Evrope,« je opogumljajoče.