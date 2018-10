Francozi so osupli spričo neprimernega načina, na kakršnega je notranji minister Gérard Collomb zapustil vlado. S tem je predvsem ponižal predsednika Emmanuela Macrona, toliko bolj, ker je bil Collomb še kot župan Lyona in ugleden desni socialist od vsega začetka njegov najbolj zvest privrženec, pravzaprav njegov politični mentor. Macron je tako še bolj izgubil zaupanje Francozov.

Omajal je njegovo avtoriteto

Collomb je omajal avtoriteto mladega predsednika države, ker je odstopil v nasprotju z njegovo izrecno izraženo voljo in brez njegove vednosti. Premierja Edouarda Philippa, denimo, je z novico seznanila šele opozicija z vzkliki »Kje je!?« med parlamentarno sejo. Vprašanje je, koliko Philippe sploh je voditelj vlade in kako jo vodi, če ni imel pojma, da bo – po vseh terorističnih napadih v Franciji – odstopil notranji minister, ki recimo v primeru ugrabitve talcev odloča o posredovanju policijskih specialcev. Vsekakor se je v zadnjih dneh težko znebiti vtisa o velikih težavah francoske izvršne oblasti in njeni kaotičnosti.

Vse šibkejša sta tudi predsednik Macron in njegova vladajoča večina, katere poslanci so se zadnje dni skrivali pred novinarji. Vse očitneje postaja, da je sredinskih volilcev, ki so naklonjeni globalizaciji, premalo, da bi si Macron lahko dolgoročno zagotovil politično prevlado, do katere je lani prišel le po spletu okoliščin. Ker kljub reformam država ne dosega večje gospodarske rasti, proračunski primanjkljaj je še vedno največji v EU, življenjski standard Francozov pa se ni izboljšal, ga že nekaj časa podpira manj kot 30 odstotkov vprašanih.