Ko smo se ljudje selili v mesta, so za nami prišle tudi živali. Večina svetovnih velemest se tako srečuje s problemom prenaseljenosti invazivnih živali, ki so se prilagodile na urbano okolje, s sabo pa prinesle tudi različne bolezni. Najbolj osovražene od teh živali so podgane - v New Yorku se že desetletja ukvarjajo s tem, kako zmanjšati njihovo populacijo.

Eksperiment, ko so na več lokacij v okolici smetišča v Brooklynu postavili skrite kamere, z namenom, da bi posneli obnašanje mačk ob srečanju s podganami, je pokazal, da mačke s podganami večinoma niso hotele imeti nobenega opravka.

»Z video posnetkov je jasno, da mačke niso dobra izbira za nadzorovanje populacije podgan,« pravi behaviorist Michael Parsons, z Univerze Fordham v New Yorku.