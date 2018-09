Zgodba Zuce se bere kot ena od tistih resničnih zgodb, ki so komaj verjetne. Ronda Layne, prostovoljka, ki v Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon skrbi za zapuščene živali, je mešanko Zuco prvič zagledala na spletni strani z zapuščenimi živalmi, ki čakajo na posvojitev, ko jo je spoznala v živo, pa jo je takoj pritegnil njen poseben značaj. »Vsi drugi psi so skakali in lajali v svojih kletkah, ona pa je le tiho sedela in komaj opazno migala z repom. Ko sem jo videla, sem začela jokati. Enostavno sem vedela,« se je za medije razgovorila Ronda, ko je zgodba o nenavadni pasji vzrediteljici mačk prišla v javnost.

Zuco, ki je v zavetišču pet mesecev čakala, da bi jo kdo opazil, je posvojila, takoj ko je videla, da se dobro razume z mačkami, saj je imela mačke doma tudi sama. »V zavetišču sem jo odpeljala do mačk, da bi videla, kaj se bo zgodilo. Zuca je šla do njih in pomigala z repom. In takoj sem se odločila, da jo posvojim.«