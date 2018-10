Mačka ima lahko še toliko igrač, a ne bo nad ničimer navdušena bolj, kot je preprosta kartonasta škatla. Zakaj je škatla za mačke tako privlačna? Iskanje zaprtih prostorov je za mačke instinktivno vedenje, saj v divjini zaprte prostore uporabljajo tako za skrivanje kot za zalezovanje plena. Ko bo mačka v škatli, bo imela občutek, da se ji nihče ne more priplaziti izza hrbta ali od strani, vse, kar se ji bo približalo, pa bo v njenem vidnem polju. Hkrati bo mačka dogajanje okoli sebe opazovala, ne da bi jo pri tem kdo videl, ter iz svojega skrivališča skočila na plen in se hitro vrnila.

Zmanjšujejo stres

Poleg tega, da se mačke v škatlah, ki jim ponujajo varnost, rade skrivajo, te pomagajo tudi pri zmanjševanju stresa. Tako je pokazalo več raziskav. Ena od njih, ki je bila objavljena v Applied Animal Behaviour Science, je to dokazala tako, da so eni skupini mačk iz zavetišča dali škatle, drugi skupini pa ne. Skupina, ki je imela škatle, se je hitreje prilagodila okolju, v manjšem stresu je bila tudi pozneje, poleg tega pa se je tudi bolj zanimala za okolico in z večjim zanimanjem komunicirala z ljudmi. Kot menijo poznavalci živalskega vedenja, je skrivanje vedenjska strategija, ki živalim pomaga, da se prilagodijo spremembam v okolju in premagajo stres, to pa velja tako za udomačene živali kot za živali v divjini. Škatle so za to, vsaj doma, idealne, prav tako so odlična rešitev, da se mačke, ki ne marajo konfliktov, tem izognejo tako, da zbežijo od njih in se skrijejo.