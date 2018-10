ZDA pozivajo k temeljiti preiskavi izginotja savdskega novinarja

ZDA so pozvale k temeljiti preiskave izginotja savdskega novinarja in oporečnika Džamala Hašodžija, ki so ga nazadnje videli prejšnji teden, ko je obiskal konzulat Savdske Arabije v Istanbulu. Državni sekretar Mike Pompeo je pojasnil, da so predstavniki zunanjega ministrstva o primeru že govorili s Savdsko Arabijo.