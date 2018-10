Tiskovni predstavnik turškega predsednika je v sredo sporočil, da je Hašodži vstopil v stavbo savdskega konzulata v Istanbulu in je ni zapustil.

Hašodži je izginil med torkovim obiskom na savdskem konzulatu v Istanbul. Prijatelj savdskega novinarja, njegov turški kolega Turan Kislakci, je pojasnil, da je Hašodži v torek okoli 13.30 vstopil v prostore savdskega konzulata v istanbulski četrti Besiktas, da bi tam prevzel dokumente, a ni izstopil. Njegova zaročenka ga je pred zgradbo čakala več ur. Čez noč o njem ni bilo glasu.

Hašodži med drugim piše komentarje za ameriški časnik Washington Post, pri katerem so izrazili zaskrbljenost in izpostavili, da skušajo pridobiti več informacij. "Bilo bi nepravično in šokantno, če bi ga aretirali zaradi njegovega novinarskega in komentatorskega dela," so dodali.

Turško-arabska medijska organizacija je na družbenem omrežju Twitter pozvala turškega zunanjega ministra Mevlüta Cavusogluja, naj se zavzame za novinarja, ki je septembra lani pobegnil iz Savdske Arabije in v zadnjem času živi v Istanbulu. Pred tem je živel v prostovoljnem izgnanstvu v ZDA.