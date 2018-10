Po navedbah reševalcev je požar v skladišču blizu kraja Ičnja kakih 170 kilometrov severno od Kijeva izbruhnil ob 3.30 po krajevnem času (2.30 po srednjeevropskem). Zagorelo je v skladišču številka šest, ki se razprostira na 700 hektarih površine.

Ukrajinski premier Volodimir Grojsman je prek družbenega omrežja twitter sporočil, da je na poti na prizorišče požara. Tja so že prispeli tudi reševalci in gasilci. O mrtvih ali poškodovanih za zdaj ne poročajo.

Z območja v bližini skladišča so evakuirali okoli 10.000 ljudi, oblasti so zaprle zračni prostor v krogu 30 kilometrov, ustavili so tudi železniški in cestni promet.

Po navedbah AFP gre za šesti večji požar v ukrajinskih skladiščih orožja v zadnjih treh letih. Marca lani je v požaru in eksplozijah v mestu Balaklija na vzhodu države umrl en človek, pet jih je bilo ranjenih.