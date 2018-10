Kačo so že nastanili pri dveh strokovnjakih za plazilce, torej je v ustrezni oskrbi. Sprva niso vedeli, od kod je kača prišla, a so ugotovili, da je bila v eni od stavb v tistem času razstava strupenih kač sveta. Kača je dolga okoli 20 centimetrov, gre za tujerodno afriško strupenjačo, pljuvajočo kobro, ki se brani s pljuvanjem strupa v oči, s čimer lahko povzroči slepoto.

Najditeljica je kačo fotografirala, nato pa jo s palico spravila v škatlo. Nato je obvestila Kačofon oziroma Herpetološko društvo, ki jo je prevzelo včeraj okrog 18. ure.

Policisti so o dogodku obvestili dežurno veterinarsko inšpektorico in okrožno državno tožilko. Zadevo obravnavajo kot kršitev Zakona o zaščiti živali, in sicer kot nezavarovanje nevarne živali, so še zapisali na PU Koper.