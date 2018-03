Malezijskega gasilca Abu Zarin Hussina so prvič opazili britanski tabloidni mediji. V objavljeni zgodbi so ga napačno predstavili kot Tajca, ki naj bi se poročil s kačo, ki je bila takrat njegov hišni ljubljenček. Hussin je imel doma kar štiri kače, saj je se ob njihovi bližini učil razumevanja njihovega obnašanja. »Uporabili so moje fotografije in si začeli izmišljevati zgodbe, da sem se poročil s kačo,« je takrat pojasnil.

Seveda Hussin ni bil poročen s svojimi kačami. Predvsem je bil poznavalec njihovega obnašanja. Nastopil je tudi v televizijskem programu Azija ima talent, kjer je zaslovel s poljubom kače. Lokalci so ga poznali tudi po tem, da je kolege gasilce učil načinov soočanja s kačami med opravljanjem svojega dela – kako prepoznati, katere so nevarne, in kako jih ujeti brez, da bi jih ob tem ubili.

V ponedeljek pa so ga zaradi ugriza kobre odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer je zaradi posledic ugriza tudi umrl.