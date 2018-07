Fosil je velik okoli pet centimetrov, kačji mladič pa ima skoraj povsem ohranjena vretenca. Znanstveniki so tako prvič sploh odkrili fosil kateregakoli mladiča kače, prvič pa so fosil našli v jantarju. Povsem možno je, da so v drugem fosilu, ki so ga našli v bližini, naleteli na ostanke kačje kože, še navaja National Geographic.

»Res je neverjetno, da smo našli fosil, star skoraj sto let,« je nad najdbo navdušen vodja odprave Michael Caldwell, sicer strokovnjak za fosilizirane plazilce z univerze Alberta v kanadskem Edmontonu. »Ni povsem jasno, ali so kače takrat rojevale mladiče ali pa so valile jajca. Glede na velikost in razvojno stopnjo tega fosila pa lahko zatrdim, da gre za novorojenca,« dodaja.

S pomočjo naprednih rentgenov so znanstveniki ustvarili natančen tridimenzionalen model anatomije fosila, je za National Geographic povedal Lida Xing s kitajske fakultete z geoznanost. To jim je omogočilo podrobno preučitev oblike in položaja kosti mladiča, ki vključuje neverjetnih 97 vretenc.

Ohranjene pa ni lobanje, ki bi znanstvenikom pomagala pridobiti še več podatkov o kačah tistih dni – na primer o njihovih prehranjevalnih navadah. Odkritje jih vendarle navdaja z optimizmom, da bodo na širšem območju našli še kakšen podoben fosil.