Trgovci s kriptovalutami imajo za seboj zelo razburljiv konec tedna. Kriv je očitno bot oziroma računalniški algoritem, s katerim je eden od trgovcev s kriptovalutami špekuliral na kriptoborzi Bitstamp. V teoriji naj bi bot lastniku ponujal bolj racionalne in predvsem hitrejše reakcije ob spremembah na trgu, v tem primeru pa se je nekaj zalomilo. Bot je namreč nenadno pričel sklepati izredno nenavadne posle, s svojim trgovanjem pa je močno zanihala tudi vrednosti več kriptovalut. Nejc Kodrič, soustanovitelj kriptoborze Bitstamp, kjer je bot trgoval, je včeraj sporočil, da so trgovanje na borzi zaradi podivjanega bot morali začasno zaustaviti.

Bot went wild. Trading was halted

Bot je med včerajšnjim trgovanjem v vsega 15 minutah prodal za 6 milijonov evrov bitcoinov in vrednost te kriptovalute na borzi Bitstamp potisnil na vsega 5000 evrov. Temu je sledil nenaden obrat in bot je v naslednjih 5 minutah ponovno kupil za 6 milijonov evrov bitcoinov, s čimer je vrednost dvignil na 6600 evrov. V zadnjem koraku pa je odprodal še toliko bitcoinov, da je vrednost valute pristala na 5700 evrih.

Litecoin v prosti pad

Podobno se je dogajalo tudi z drugimi kriptovalutami. Ethereum (ETH) se je po zaslugi botove aktivnosti na Bitstampu sprva dvignil s 195 evrov na 235 evrov, nato padel na 123 evrov in se na koncu zopet ustalil pri 195 evrih. Malce je zanihal tudi ripple (XRP), ki je zrasel na 0,65 evra in nato padel na 0,4 evra. Najhujši nihaj pa se je zgodil litecoinu (LTC). Bot je pri tej valuti zgolj prodajal in jo poslal v prosti pad, ki se je ustavil pri 1,12 evra in se nato hitro opomogel ter zrasel nazaj na 50 evrov.

Kolikšno izgubo je med trgovanjem doživel lastnik bota, ni jasno.