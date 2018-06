Bitcoin po vdoru v južnokorejsko borzo močno navzdol

Vrednost bitcoina in drugih kriptovalut je danes strmoglavila, potem ko so nepridipravi vdrli v južnokorejsko kriptoborzo in znova sprožili zaskrbljenost v zvezi z varnostjo digitalnega premoženja. Kriptoborza Coinrail sicer še ni razkrila vrednosti kriptovalut, ki so bile ukradene konec tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.