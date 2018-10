Žreb je v Podčetrtek, kjer so prvaki tudi letos pripravili evropski turnir, pripeljal nekdanjega evropskega in aktualnega ruskega prvaka Ugra Yugorsk, podprvaka Sibiryak ter madžarskega podprvaka Berettyoujfalu, ki je zamenjal propadlega prvaka iz Györa. Tri profesionalne ekipe, ki imajo neprimerno višje proračuna od Dobovca in imajo v svojih vrstah, kar je že dolgoletna praksa vzhodnoevropskih ekip, tudi brazilske mojstre preigravanja.

V Obsotelje so pripotovali z jasno željo po napredovanju, za kar so imeli ne nazadnje dovolj oprijemljivih argumentov. Očitno pa niso računali, da so v Dobovcu naredili korak naprej v slovenskem futsalu, ki je bil dolgoletna želja predvsem selektorja Dobovičnika: sestavili so reprezentanco v malem, pravi slovenski futsal »dream team«, v katerem iz udarne selektorjeve zasedbe manjka le kapetan Osredkar (igra v Makarski, ki se je tudi prebila med šestnajsterico). Puškar, Mordej, Fetić in Čujec ter odkritje turnirja, prihodnji reprezentant Duščak (sin košarkarja Slavka Duščaka), so morda celo prehiteli načrte, ki so predvidevali, da se bo ob premočnih ruskih ekipah, ki sta bili nekako abonirani na prvo in drugo mesto, o tretjem odločalo v drugem krogu turnirja v dvoboju z madžarskim podprvakom. A je padel že ruski podprvak Sibiryak, in to kar s 3:0.

»Zmagali smo, pa še zadetka nismo prejeli,« je bil navdušen Alen Fetić. »Ponosen sem na igralce, ki so se odlično odzvali na izziv,« je dodal strateg Dobovca, hrvaški strokovnjak Kujtim Morina. Postavil je taktiko, ki so jo njegovi varovanci nadgradili z maksimalno disciplino v igri in vse skupaj nadgradili še s 6:2 proti madžarskemu tekmecu.

Trenutek resnice in priložnost potipati vrh Evrope sta se nato ponudila v zadnjem krogu proti ruskemu prvaku s štirimi Brazilci v svojih vrstah. Tu se je pokazalo, da na takšni ravni odloči ena sama napaka. Naredili so jo v drugem polčasu in gostje so jo izkoristili za zmago z 2:0 in prestižno prvo mesto v skupini. »V tehničnem znanju se z njimi lahko kosamo, ko pa v možganih ni več kisika, se zgodijo napake. Razlika je torej v količini treningov,« je izpostavil Kristjan Čujec, edini Slovenec, ki je že nastopil na spomladanskem zaključnem turnirju. Za slovensko ekipo je ta cilj še (pre)daleč.

Izidi – 1. krog: Dobovec – Sibiryak 3:0, 2. krog: Dobovec – Berettyoujfalu 6:2, 3. krog: Dobovec - Ugra Yugorsk 0:2.