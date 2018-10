Po dva predstavnika imajo tri najvišje rangirane države – Rusija, Španija in Portugalska. Ker pa ima pravico do dveh klubov tudi država, ki ima aktualnega prvaka (lanski finale je dobil Inter iz Madrida, a ima Španija že po rangu dva predstavnika), se je v tekmovanje uvrstil tudi drugi klub iz četrtega po rangu Kazahstana. Štiriintrideset klubov iz nižjerangiranih držav je konec avgusta odigralo predkrog, iz katerega je v glavni del, ki poteka v teh dneh, napredovalo devet klubov in se pridružilo neposredno uvrščenim 23 klubom. Med slednjimi je tudi slovenski prvak Dobovec, saj je naša država rangirana na visoko osmo mesto.

Bistvena novost letošnjega tekmovanja je, da je glavni del turnirja razdeljen v dva kakovostna razreda s po šestnajstimi ekipami, ki so razdeljene v štiri skupine. Iz prvega, v katerem so višjerangirane ekipe in v katerem igra tudi Dobovec, se iz vsake skupine v novembrski elitni del najboljše evropske šestnajsterice uvrstijo prve tri ekipe, izpade torej samo zadnja, v drugem, kjer je tudi celotna deveterica iz predkroga, pa je situacija obrnjena in napredujejo samo štiri zmagovalke. Še druga letošnja novost: zaradi rekordnega števila sodelujočih klubov se udeleženke zaključnega turnirja najboljše četverice pretekle sezone (zadnji je aprila letos potekal v Zaragozi) ne uvrstijo več neposredno v elitni del, ampak si morajo mesto med šestnajsterico izboriti.

Dobovec ima letos močnejšo ekipo kot pred tremi leti, ko se je že prebil med elito. Vodi jo najuspešnejši hrvaški trener Kujtim Morina, ki je pred lanskim prihodom v Obsotelje vodil zagrebški Nacional. V svojih vrstah ima pravi slovenski »dream team« z udarnimi reprezentanti. Jedro ekipe sestavljajo vratar Damir Puškar ter igralci Rok Mordej, Kristjan Čujec in Alen Fetič, pomembna člena sta tudi Žiga Čeh in Denis Totošković.

Njihova naloga ni enostavna, tekmeci so vsi po vrsti profesionalci, čeprav ni nobena izmed ekip nastopila v lanskem elitnem delu. Vseeno pa ne gre prezreti, da sta ruski ekipi Ugra in Sibirjak finalistki njihovega prvenstva, medtem ko manjšo neznanko in obenem priložnost predstavlja madžarski Berettyóújfalu. Ne nazadnje tudi zaradi tega, ker je prvotni madžarski predstavnik Györi, ki je bil lani celo udeleženec sklepnega turnirja, nastop odpovedal zaradi finančnih težav. »Na uvodni in predvsem na tekmi z Madžari bomo iskali svojo priložnost in upam, da bomo prišli na sobotno tekmo že kot udeleženci elitne skupne,« napoveduje kapetan in domačin Rok Mordej.