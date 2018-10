Politika filmskih scenarijev

‘Vzorec delovanja migrantov pri premagovanju policijskih ovir in zapor je, da za doseganje svojih ciljev uporabijo vsa sredstva, še posebej radi izpostavljajo ženske in otroke. Pri premagovanju policijskih zapor in kordonov bodo migranti ob pomoči aktivistov nevladnih organizacij, anarhistov in protiglobalistov pri demonstracijah v prve vrste postavili ženske in otroke in jih stiskali v policijsko zaporo. Policija bo zaradi vzpostavitve reda in miru ter preprečitve hudih telesnih poškodb po opozorilih uporabila prisilna sredstva, migranti pa bodo zaradi prisotnosti medijev zaigrali pretirane čustvene reakcije ter izvajali proteste proti policiji in uporabi sile.« Tako piše notranji minister Boštjan Poklukar v svojem lanskoletnem bolonjskem magisteriju, v poglavju o »morebitnem tretjem migrantskem valu«.