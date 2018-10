Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v ponedeljek popoldne blizu državne meje z Italijo v Vrtojbi prijeli skupino 19 ilegalnih migrantov, in sicer 12 Pakistancev in sedem državljanov Bangladeša. Štirim migrantom so nudili zdravniško pomoč. Vsi so v postopku zaprosili za azil, zato so jih namestili v azilna domova v Ljubljani in Logatcu. V postopkih za šest mladoletnih migrantov je po navedbah Policijske uprave (PU) Nova Gorica sodeloval tudi novogoriški center za socialno delo.

Poleg migrantov so novogoriški policisti prijeli tudi voznika kombija, 31-letnega slovenskega državljana, in voznika spremljevalnega osebnega avtomobila, 34-letnega državljana BiH s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki sta migrante prevažala od hrvaške državne meje preko Slovenije do Vrtojbe.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so kriminalisti zoper osumljena odredili pridržanje. Med hišno preiskavo na naslovu 34-letnika so zasegli več zavitkov prepovedane droge heroin in kokain, zaradi česar se je postopek nadaljeval tudi v smeri utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnja in prometa s prepovedanimi drogami.