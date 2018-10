Komisarka za človekove pravice SE Dunja Mijatović je v pismu z datumom 20. septembra pozvala hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, naj Hrvaška začne nujne, učinkovite in neodvisne preiskave o vseh zabeleženih primerih kolektivnega izgona ilegalnih migrantov v BiH in Srbijo. Prav tako zahteva preiskavo vseh navedb o policijskem nasilju nad migranti, celo nad otroki in nosečnicami, ki so med družbeno najbolj ranljivimi skupinami. Preiskavo je zahtevala tudi v vseh primerih navedb o domnevnih kaznivih dejanjih policistov, ki naj bi migrantom jemali osebne stvari. Mijatovićeva je pozvala hrvaške oblasti, naj preprečijo in ustavijo tovrstno ravnanje policistov ter naj zagotovijo pošten in učinkovit postopek preverjanja pravice do azila, so objavili na spletni strani mednarodne organizacije, ki skrbi za krepitev demokracije, zaščito človekovih pravic in vladavino prava na stari celini.

Na sistematično nasilje opozarjali že lani, a brez odziva SE je zaenkrat najvišja mednarodna organizacija, ki je opozorila Plenkovića, da mora biti upravljanje z migracijami v skladu z vladavino prava in obvezujočimi mednarodnimi pravnimi načeli. Mijatovićeva se v pismu med drugim sklicuje na podatke organizacije ZN za begunce UNHCR, da je Hrvaška od začetka leta kolektivno izgnala 2500 migrantov. Približno 1500 izgnanih je prijavilo, da niso imeli možnosti vložiti prošnje za azil, 700 pa se jih je pritožilo, da so jih hrvaški policisti pretepli ter jim odvzeli denar in mobilne telefone. Na sistematično nasilje hrvaških policistov do migrantov je v svojem poročilu za leto 2017 opozorila tudi hrvaška varuhinja človekovih pravic Lora Vidović, a se v Banskih dvorih na to niso odzvali. Hrvaška policija sicer vztrajno zavrača vse navedbe o neprofesionalnem ravnanju njenih pripadnikov ob meji z BiH in Srbijo, ki je hkrati tudi zunanja meja EU. Trdijo, da ravnajo v skladu s hrvaškimi in schengnskimi zakoni. Hrvaško notranje ministrstvo je objavilo, da so letos zabeležili 3200 ilegalnih prehodov meje, kar je bilo za četrtino več kot v enakem obdobju lani. Hrvaška vlada pričakuje, da bodo do konca leta izpolnili vse tehnične zahteve za vstop države v območje schengna, ki ga pričakujejo do leta 2020.