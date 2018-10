Pred odhodom na gostovanje k Partizanu v 2. krogu lige ABA je trener košarkarske ekipe Olimpija Zoran Martić poudaril, da nasprotniki v Pionirju pogosto nimajo priložnosti za zmago. A Ljubljančani v zadnjih letih v Beogradu proti črno-belim igrajo dobro, saj so v sezoni 2015/16 klonili le za dve točki, v sezoni 2016/17 po podaljšku za točko, lani pa so celo prišli do uspeha z 78:77. Tudi to pot so bili zmaji v boju za zmago do samega konca, a naposled ostali praznih rok.

Ljubljančani so se v razprodanem Pionirju, kjer se je gnetlo 7000 glasnih navijačev, odločno postavili po robu Partizanu, ki je poskušal z agresivnostjo že na začetku narediti višjo razliko. Ker jim to ni uspelo, so košarkarji trenerja Nenada Čanaka popustili in Olimpiji dovolili, da je v drugem delu druge in v prvem delu tretje četrtine imela pobudo. Pri gostiteljih je blestel Rade Zagorac, a so imeli razigranega posameznika tudi gostje. Jan Špan je namreč dobil dvoboj Slovencev proti Alekseju Nikoliću in svoje moštvo z odlično predstavo (24 točk, šest skokov) držal v igri za zmago. Olimpija je dobivala tudi bitko pod obročema, a je bila po drugi strani premalo zbrana pri podajah in prenosu žoge, saj je v vsem obračunu izgubila 18 žog.

V zadnje tri minute sta moštvi tako vstopili poravnani na 67 in jasno je bilo, da lahko o zmagovalcu odloča že vsaka nepravilna odločitev. Ali pa sodniška napaka. Mešanica obojega je bila na koncu usodna za zmaje. Sodniška trojica je bila tudi zaradi pritiska navijačev v končnici sila naklonjena gostiteljem, saj je spregledala očiten prekršek Zagorca nad Mirzo Begićem, hkrati pa 50 sekund pred koncem po prerivanju ob izvajanju avta Partizana Aleksandra Aranitovića in Blaža Mesička 21-letnemu Ljubljančanu na začudenje prav vseh piskala nešportno osebno napako, s katero je dokončno odločila vprašanje o zmagovalcu. »Svojim košarkarjem ne zamerim popolnoma nič. Prikazali smo takšno predstavo, kot jo v tem trenutku in v tem stanju lahko. Skozi vso tekmo smo bili povsem enakovreden nasprotnik ekipi Partizana, a ostali praznih rok,« je ugotavljal Zoran Martić.

Liga ABA, ostali izidi 2. kroga: Budućnost – Crvena zvezda -:- (-:-, -:-, -:-, strelci), Zadar – Cedevita 85:95 (19:23, 37:44, 58:70, Krajina 21; Bell in Cobbs po 18), Mega Bemax – FMP 89:61 (17:15, 40:35, 66:51, Mokoka 16; Pot 16, Rebec 2), Krka – Mornar sinoči, jutri ob 18. uri: Cibona – Igokea.

Vrstni red: Budućnost, Mega B. in Partizan po 2-0, Olimpija, Cedevita, C. zvezda in FMP po 1-1, Zadar 0-2, Igokea, Cibona, Mornar in Krka po 0-1.

Partizan – Olimpija 82:79 (18:16, 34:35, 56:56) Liga ABA, 2. krog. Dvorana Aleksandar Nikolić, gledalcev 7000, sodniki: Koljenšić, Dragojević (oba Črna gora), Stefanović (Srbija). Partizan: Paige 13 (2-2), Sy 3, Aranitović 5 (2-2), Marinković 12 (4-3), Gegić, Veličković, Pecarski 3 (1-1), Gavrilović, Zagorac 26 (11-7), Landale 5 (6-3), Gagić 9 (6-5), Nikolić 6 (4-4), trener: Čanak. Olimpija: Jones 12 (4-2), Špan 24 (3-3), Bubnić, Lazić 6 (5-4), Šamanić, Lapornik 6 (2-2), Begić 7 (4-1), Badžim 3, Mesiček 11 (8-6), Sanon 5, Rebec, Radulović 5 (2-1), trener: Martić. Prosti meti: Partizan 36-27, Olimpija 28-19. Met za dve točki: Partizan 32-14, Olimpija 33-18. Met za tri točke: Partizan 28-9, Olimpija 28-8. Skoki: Partizan 33 (23 + 10), Olimpija 40 (29 + 11). Osebne napake: Partizan 26, Olimpija 29. Igralec tekme: Rade Zagorac (Partizan). Semafor: 5:3 (2. minuta), 14:9 (8), 26:18 (13), 27:30 (18), 36:40 (23), 51:49 (27), 65:58 (34), 67:69 (38).