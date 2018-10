Bivši kapetan slovenske reprezentance in najboljši igralec eurobasketa 2017 bo sredi oktobra začel svojo enajsto sezono v ligi NBA in četrto v ekipi s Floride, ki jo upravlja Pat Riley.

Minulo sezono je Dragić končal kot najboljši igralec moštva: bil je vodilni strelec s 17,3 točkami in prvi podajalec s 4,8 asistencami. Miami Heat je redni del končal na šestem mestu vzhoda s 44-38, v prvem krogu končnice pa je izpadel proti Philadelphii z 1:4.

Glede na to, da Riley med poletjem ni okrepil ekipe, temveč je bolj razmišljal, kako se znebiti oziroma prodati svojega najdražjega igralca Hassana Whitesida, ki ni upravičil letne plače dobrih 25 milijonov dolarjev, je jasno, da Miami v novi sezoni ostaja v svojih okvirjih.

To je verjetno tudi spodbudilo razmišljanje pri Dragiću o možnosti odkupa zadnje sezone, s čimer bi Ljubljančan po koncu prihajajoče sezone postal prost igralec. Že pred začetkom priprav so se namreč pojavila namigovanja o morebitnem prestopu Dragića, največkrat pa se je omenjala Minnesota.

Gre za dokaj logične govorice, saj Miami v tem trenutku, ko ima Dragić pred seboj še dve sezoni 90 milijonov dolarjev vredne pogodbe, lahko še nekaj iztrži z njegovim prestopom. Ni pa logična destinacija; Dragić ni nikoli skrival tesnega prijateljstva s srbskim strategom Igorjem Kokoškovim, s katerim sta Sloveniji prinesla zlato medaljo, hkrati pa želje, da bi kariero sklenil v Phoenixu, kjer ima sorodnike, hišo in kjer je zdaj Kokoškov glavni trener.

Goran Dragić, ki bo letos z dobrimi 18 milijoni dolarjev tretje najbolje plačani igralec Miamija za Whitesidom in Tylerjem Johnsonom, se o govoricah javno ni opredelil.

Dva poraza na pripravljalnih tekmah

Pred kratkim je na medijskem dnevu novinarjem povedal, da se kljub dvaintridesetim letom počuti mladega, saj je v odlični telesni formi. Da je imel za razliko od lanskega leta, ko je igral za slovensko reprezentanco, letos poleti veliko več prostega časa, tako da si je lahko napolnil baterije, ter da se je ob fizičnih pripravah posvečal tudi izboljšavam meta na koš.

Uvodne dve tekmi pred novo sezono je Miami izgubil - na gostovanju pri San Antoniu in Charlottu, do uvodne tekme rednega dela 17. oktobra v Orlandu pa ga čakajo še pripravljalne tekme z Washingtonom, Orlandom, New Orleansom in Atlanto.

Dragić je obe tekmi začel v prvi postavi in obe končal z dvanajstimi točkami. Prvič je igral slabih 19 minut metu 4:9 dodal zgolj dve podaji, na drugi tekmi pa je na parketu preživel dobrih 23 minut, metal 4:12 in imel štiri skoke ter prav toliko podaj.