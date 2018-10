Včeraj so na najbolj sončnem otoku na Jadranu praznovali dan mesta Hvar, okoli 17. ure pa se je zalomilo. Tedaj je namreč začelo deževati, kar za otok v tem letnem obdobju, kljub slovesu, niti ni nenavadno. Že čez kakšno uro pa so padavine povsem podivjale, zaradi česar se je po mestnih ulicah pričela valiti reka meteornih voda. Ta je po poročanju Slobodne Dalmacije pred seboj odnašala stojnice, motorje in vse, kar ji je stalo na poti. Zalilo je tudi več poslovnih prostorov. Poplava je sicer prizadela območje Dolca, Pjaca in ožjega dela naselja, gasilci pa so morali do 21. ure posredovati vsaj petnajstkrat. Kolikšna je bila škoda, naj bi ugotovili danes.

Slobodna Dalmacija ob tem poroča, da občani krivdo za poplavo ne valijo na vreme, temveč na slabo vzdrževanje odtočnih kanalov.