Zvečer in ponoči se bo predvsem v zahodni polovici Slovenije od juga postopno pooblačilo. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severovzhodnih krajih bo večinoma suho, drugod bodo občasno padavine, deloma plohe in predvsem na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Pogosteje bo deževalo sredi dneva in popoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 13 do 17, na Primorskem in v severovzhodni Sloveniji do okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo čez dan bodo padavine postopno ponehale. Popoldne se bo počasi jasnilo. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevni padavinami.