V avto trčil pred policisti

Pravijo, da se pijancu nikoli nič ne zgodi. A ni vedno tako. V ponedeljek popoldne je namreč vinjen voznik avtomobila trčil v dve parkirani vozili, nato pa pobegnil. Ker nadzora nad okolico očitno ni imel, ni opazil, da so ga pri početju zalotili kranjski policisti, ki so ga že po nekaj sto metrih ulovili in pridržali. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat skoraj 2,5 promila alkohola. Nauk: lahko bežiš, a pred možmi v modrem se skriti ne moreš.

Kaskaderska vožnja po stopnicah

Banjaluka in francoski Lyon sta bila pred dnevi zaradi pregona avtomobilov videti kot filmsko prizorišče. Devetnajstletnik se je v soboto zvečer s kaskadersko vožnjo trudil pobegniti pred policijo v Banjaluki, a mu pri tem ni pomagala niti vožnja z avtom po strmih stopnicah. Policisti, ki so divjaka v kritičnih trenutkih preganjali celo peš (in ga na koncu vendarle ulovili), so ugotovili, da je vozil brez vozniškega dovoljenja. Francoska policija pa je po dramatičnem lovu nekaj dni zatem na stezi letališča v Lyonu aretirala voznika mercedesa, ki je najprej po avtocesti vozil v napačno smer, prebil varnostno ogrado, ob glavnem vhodu v terminal 1 letališkega poslopja zapeljal skozi avtomatska steklena vrata in zapeljal skozi zgradbo, nato pa še skozi vrsto vrat vse do pristajalne steze, pri čemer so ga zasledovali ducat policijskih avtomobilov in policijski helikopter. Ob trku v oviro je vozilo dvignilo v zrak, nato pa pristalo na tleh v oblaku prahu. Voznik je skočil iz vozečega avtomobila in policistom skušal pobegniti peš, a mu kljub spretnosti to ni uspelo. Kakšen je bil vzrok njegovi razposajenosti in številnim prekrškom, še ni znano.

Gol, pijan in zadet pekel piškote

V kraju Niceville na Floridi je moški med peko piškotov skoraj zažgal hišo. Ko so gasilci potrkali na vrata, jim je odprl, se opravičil in jim jih pred nosom zaloputnil. Po prihodu policije jih je vendarle spustil v dom, v katerem je gorelo več požarov. Te je sicer poskušal pogasiti sam z brisačami, a so tudi te zagorele. Še nekaj podrobnosti, ki morda bolj razjasnijo situacijo: moški je bil med obiskom gasilcev in policije gol, pred tem je spil dva litra vodke, kadil marihuano in pozabil, da piškote sploh peče.

Z dekliščine v bolnišnico

Bela obleka, bleščice, tiara, princ na belem konju. O tem sanja vsaka nevesta. Nikakor pa ne o tem, da se dekliščina konča v bolnišnici. Le malo je manjkalo, pa bi se še tragično. V soboto ponoči je namreč v avstrijskem kraju Allhartsberg sicer treznega voznika traktorja zaradi prevelike hitrosti »vrglo iz ovinka«, nevesto in družice pa ob tem pometalo s prikolice, na kateri so se zabavale. Šest jih je huje ranjenih, med njimi nosečnica. Če se lahko kar koli naučimo iz tega, je, da je druženje s striptizerjem definitivno veliko varnejša možnost slovesa od samskega stanu.

Namesto sveče prižgala dinamit

Tridesetletna Američanka, mama dveh otrok, je pred dnevi zagrešila skoraj usodno napako – ob izpadu elektrike je namesto sveče prižgala dinamit, ki so ga v kleti pustili prejšnji stanovalci hiše. Ženska je utrpela hude poškodbe obraza, morda pa bo ostala tudi brez prstov. V eksploziji na srečo ni bil poškodovan nihče drug. V zvezni državi Connecticut je posedovanje dinamita in ognjemeta protizakonito, a so s policije že sporočili, da bodo 30-letnici tokrat pogledali skozi prste.

Pripravila Tamara Krivec