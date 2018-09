Belo med rumenimi

Banane so zdrave in bogate z ogljikovimi hidrati. Tu in tam pa se v njih skriva še kakšen drug zaklad. V paketu rumenega sadja, ki so ga dostavili v enega od teksaških zaporov, so policisti namreč našli 540 paketov kokaina, vrednega okoli 15 milijonov evrov. Donacijo naj bi zaporu podaril neznanec, ker da so banane že preveč zrele za prosto prodajo. »Včasih ti življenje da limone, drugič banane. In včasih nekaj, česar si nikoli ne bi predstavljal,« so se s prestreženim »ulovom« pohvalili na facebook profilu uprave za izvrševanje sankcij. Forrest Gump je imel prav. Življenje je res kot bombonjera – nikoli ne veš, kaj boš dobil. Četudi si za rešetkami.

Nagec na nočnem sprehodu

V istrskem Pazinu je bilo pred dnevi pestro. Policija je namreč dobila več prijav zaradi gospoda, ki se je brez oblačil v temi sprehajal po naselju Kaldir. Z golim in brez dokumentov (le kam naj bi si jih pa zataknil!) so se sprva skušali pomeniti, a jim 51-letni Nemec ni imel kaj povedati. Legel je na cesto in se pasivno uprl možem v modrem. Tako jim ni preostalo drugega, kot da mu nataknejo lisice in ga pridržijo. Izkazalo se je, da neprimerno razkazovanje ni njegov edini prekršek – osumljen je, da je pred svojim večernim pohajkovanjem v Motovunu ukradel avto, nato pa z njim zaradi prehitre vožnje še zletel s ceste. Kje (in predvsem zakaj) je odvrgel oblačila, hrvaški mediji ne navajajo.

Pijevo življenje, drugi del

Indonezijski najstnik Aldi Novel Adilang je kar 49 dni preživel na odprtem morju, kamor ga je odpihnil močan veter. Devetnajstletnik je sicer imel srečo v nesreči. Že tri leta namreč dela kot oskrbnik plavajoče ribiške ute, od obale oddaljene več kot sto kilometrov, na kateri je zadolžen za nadzor luči. Vsak teden mu sodelavec prinese hrano, pijačo in gorivo ter iz mreže pobere ribe. Sredi julija se je zadeva zapletla, saj se je strgala vrv, na katero je bila lesena uta privezana, fanta pa je odneslo na odprto morje. Preživel je tako, da je lovil ribe, pekel pa si jih je na ognju, ki ga je zakuril z lesom ute. Kar deset ladij je odplulo mimo, ker ga niso videli, tako da je fant izgubil skoraj vsako upanje na srečen konec zgodbe. Samomorilske misli je pregnal z branjem Svetega pisma in molitvijo. Očitno je pomagalo, saj ga je nedolgo zatem rešilo panamsko plovilo. Če ne bi o takšni dogodivščini že posneli filma Pijevo življenje (tokrat brez tigra, hijene, zebre in orangutana), bi bila zgodba Indonezijca zagotovo v igri za tujejezičnega oskarja.

Zaradi Bruna Marsa za zapahe

Dolgoletna prijateljstva so na preizkušnji zaradi številnih stvari – tudi zaradi glasbe. Enainsedemdesetletni Roger in njegov najboljši prijatelj sta se sprla zaradi pesmi Bruna Marsa. Ko sta jo poslušala po radiu, je eden trdil, da jo poje Bruno, drugi pa se s tem ni strinjal. Prepir je eskaliral. Eden je potegnil pištolo. Orožje drugega so bile žaljivke. Roger je »bestiča« s pištolo večkrat udaril po glavi (on že ne bo njemu solil pameti o tem, kdo poje Uptown Funk!), orožje se je sprožilo, a poškodovanih ni bilo. Enainsedemdesetletnika je šerif zaradi napada pospremil v zapor, kjer bo imel zadosti časa, da se nauči vse Brunove komade in bo za naslednje takšno soočenje raje oborožen z znanjem.

Smrtonosna skuša

Kdo bi si mislil, da je lahko lovljenje rib smrtno nevarno. Avstralka Belinda Bingham to ve. Ko je njen soprog Neil iz vode v bližini Darwina potegnil ulov, s katerim se ji je hotel pohvaliti, ga je prizor šokiral: soproga je v čolnu ležala v rdeči mlaki, iz vrata ji je lila kri. Storilec? Desetkilogramska skuša, ki se je zagnala iz vode in ji na višini meter in pol prerezala vrat. Zarila se je tako globoko, da je skoraj dosegla ščitnico. »Oddahnila sem si, ko je ob udarcu mrtva padla na tla. Bogve, kaj bi se zgodilo, če bi še migala,« o smrtonosni skuši v bolnišnici pripoveduje žrtev, ki si bo od napada vendarle povsem opomogla. Leteče ribe menda niso tako nenavadne. Morda bi bilo treba na sproščujoče ribarjenje odslej s seboj jemati še čelado in ščitnike.

Pripravila Tamara Krivec