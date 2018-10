Najprej je objavil, da je spremenil ime – poslej naj ga vsi imenujejo Ye. To je razložil takole: »Prepričan sem, da je Ye najpogostejša beseda v Bibliji in pomeni you, ti.« Tako je naslovil tudi svoj osmi album. Z devetim pa ima probleme. Izdati bi ga moral pretekli teden, a ga ni dokončal, zato je odšel v Afriko, kjer bo poiskal navdih. »Dotakniti se moram afriške prsti, približati mikrofon in med snemanjem poslušati naravo,« je pojasnil. Menda je razsvetljenje, da mora poiskati svoje korenine, doživel v Chicagu, nemudoma je sedel na letalo in odletel v Afriko. V iskanju svojih korenin in miru na svetu je pred tem skušal spraviti športnika Colina Kaepernicka in ameriškega predsednika. Kaepernick je tisti, ki je prvi pokleknil med igranjem ameriške himne zaradi nasilja nad temnopoltimi Američani ter je zaradi tega na seznamu nezaželenih igralcev NFL, ameriški predsednik pa ga je večkrat opsoval.

West alias Ye je menda poklical Kaepernicka in ga prosil, naj gre na obisk v Belo hišo, da se pogovori s predsednikom, tako bo spet zavladal mir. Ob tem ga je Ye še pihnil, ko je dejal, da je 13. člen ameriške ustave, ki odpravlja suženjstvo, napaka. Pozneje je obrazložil, da s tem ni mislil, da je treba uvesti suženjstvo, ampak da ta člen še vedno dopušča suženjsko delo v zaporih.