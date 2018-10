Povezavo z virdžinami sem našla v očetovih črnogorskih koreninah. Vsakič ko sem namreč obiskala tamkajšnje sorodnike, so me ljubkovalno poklicali »sine«. To se mi nikoli ni zdelo problematično, ker gre za emocionalni element, ki ga ponotranjiš z vsemi sorodnimi: »zlato«, »srce«. A to dejansko pomeni »rad te imam, kot da bi bila moj sin« in govori o večvrednosti moškega spola, pa četudi je to na popolnoma nezavedni ravni pač ljubkovalni izraz. Ko sem raziskovala tematiko družbenega spola in kako se