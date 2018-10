Pri odrskem prevajanju Balzacovega besedila se uvodna predstava sezone osredotoča zlasti na to, kako temelje človeške komedije določajo ekonomski odnosi. Natančneje, situacijsko mrežo komedije oblikuje dolg kot ekonomsko (in moralno) gonilo sveta. Borzni špekulant Mercadet (Uroš Smolej) je človek mnogih besed, ki ustvarjajo videz, porok številnih obljub, ki strukturirajo vizijo prihodnosti; in na robu bankrota – korak med razkošnim življenjskim slogom in obupno bedo je namreč kratek. Na tej točki se Mercadetova spretna igra z nelikvidnostjo šele začne