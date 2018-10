Najprej nagradno vprašanje: kaj je skupnega nogometnim tekmam med Milanom in Interjem, Realom in Atleticom Madrid, Manchestrom Unitedom in Manchestrom Cityjem? Potrebujete pomoč ljudstva, polovičko ali klic v sili? Gre za (razprodane) mestne derbije, na katerih so strasti akterjev na zelenici in navijačev na tribunah še posebno razgrete.

Za otroka, ki je v 70. letih minulega stoletja živel v Beogradu, prestolnici nekdanje skupne države, so nogometni derbiji imeli poseben pomen. Če smo natančnejši, ne derbiji, temveč zgolj en derbi, ki ga beograjski ljubitelji nogometa nikakor nismo smeli zamuditi. Crvena zvezda in Partizan sta vedno poskrbela za nogometno poslastico, navijači pa za neverjetno vzdušje, pa najsi je bila tekma na večji Marakani ali pa na stadionu JLA, znanem tudi po predaji štafete mladosti predsedniku Titu za rojstni dan. In četudi vojaški klub, v katerem so bili zbrani nogometaši iz vseh jugoslovanskih republik, ni vedno zmagal, je naše srce bilo zanj in še vedno bije. Še več. Celo himne, katere del je kitica Ljubim Partizana črno-bele barve, ljubim Partizana kot oči svoje! (Volim Partizan crno-bele boje, volim Partizan kao oči svoje), štiri desetletja kasneje nismo pozabili.

Smo se pa zato na derbi spomnili z razlogom: vozili smo namreč dva štirikolesnika, katerih genski zapis (beri: športni) je prebujal podobna čustva, kot se sprožajo med nogometno tekmo, za nameček pa sta bila glavna akterja obarvana črno (golf GTI) in rdeče (polo GTI). Glede na to, da nam je bila od nekdaj bližje črna (Partizanova) kot rdeča (Zvezdina) barva, se je zmagovalec tokratne primerjave ponujal kar sam od sebe. Pa je golf GTI resnično boljši? Brata sta, o tem ni dvoma. Marsikdo namreč na prvi pogled med njima ne bo opazil razlik, tako zelo sta si podobna. Še dobro, da nista bila obarvana enako. A vendarle je golf starejši in večji, polo pa mlajši in manjši. Mladost v avtomobilskih vodah sicer pogosto pomeni prednost, saj pooseblja najsodobnejšo tehnologijo, ki se kaže v večji varnosti in udobju, a je golf na tem področju pokazal zobe in dokazal, zakaj je tako dober, da se po njem imenuje ves razred. Polu, ki se je na ves glas hvalil, da premore tudi radarski tempomat, ki sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo, ter samodejni menjalnik, ki mu lahko strežemo z ušesoma za volanskim obročem, pa je odgovarjal: tudi sam ju imam. Zato je ostalo pri izidu 0:0. Pri čemer pa velja, da je imel golfov prestavo več (7:6), kupec pa na izbiro tudi ročni menjalnik. Tovrstna izbira pri polu ni na voljo.

Seveda se nismo slepili, da bi zgolj kakšen tehnološki priboljšek več lahko močneje nagnil tehtnico v prid enega ali drugega. Priponko GTI pač avtomobilski navdušenci prepoznavajo kot tisto, ki pooseblja športnost. Tisto, ki na obraz voznika privabi prešeren nasmešek, pritisk stopalke za plin pa požene adrenalin po žilah in poskrbi, da je avto tudi v zavojih prilepljen na cesto kot dojenček na mamine prsi. Uživali boste, o tem ni dvoma, konjički pa imajo mazohistično nrav in komajda čakajo, da jih poženete v dir. V golfovem hlevu jih je kar 45 več (245:200) in to se seveda pozna. Ko polovi konji obupajo in so tako utrujeni, da ne zmorejo več, golfovi še kar tečejo naprej in delujejo, kot da bi bili na steroidih. Ali prevedeno: golf GTI je hitrejši tako na avtocesti (248:237 km/h maksimalne hitrosti) kot tudi takrat, ko je treba zgolj koga prehiteti (6,2:6,7 sekunde pospeška do stotice). Zato bo vriskanje od veselja v njegovi kabini še malce glasnejše. Celo tedaj, ko je treba seči globlje v žep in konje napojiti, saj sta porabi obeh podobni in z dobrimi osmimi litri ne ravno pretirani. Grajamo polovo posodo za gorivo, ki premore zgolj 40 litrov, tekmečeva še deset več. Golf je povedel z 1:0.

A najbolje je vendarle to, da obema zlahka odstranimo kratico GTI in tako dobimo povsem običajnega golfa ali pola, ki mu tudi mestna pohajkovanja niso tuja. Seveda ostajata športno našminkana, s spojlerji in dvojno izpušno cevjo na primer, se je pa z njima mogoče peljati tudi počasneje, čeprav vsak pritisk stopalke za plin, ko motor tako prijetno zarohni, voznika naravnost sili, da krši hitrostne omejitve. Kot da bi kot kakšen narkoman postali odvisni od rohnenja. Karoseriji obeh sta si podobni bolj, kot bi mogoče sodili po dolžinski meri, ki je konkretno v prid golfa (4,27:4,07 metra). Voznik bo po mačje predel od veselja zavoljo germansko urejenega kokpita, v katerem so vsa stikala logično postavljena in je vse na dosegu roke. Tudi zaslon na dotik (pri polu je nekoliko večji), ki pa deluje tudi na gumbe. Na zadnji klopi so centimetri podobno odmerjeni, le malenkost več za kolena jih premore golf. Je pa zato v občutni prednosti pri prtljažniku (380:305 litrov). Običajni polov jih sicer premore precej razkošnejših 351. Golf je tik pred koncem tekme povedel z 2:0 in zmagovalec se je zdel odločen. Polo je v sodnikovem podaljšku zaradi pričakovano nižje cene (22.550:32.866 evrov) sicer zabil gol, ker pa sta oba za varnost potnikov prejela maksimalnih pet zvezdic, je ostalo pri izidu 2:1 in zmagi za golfa GTI. Več pa v sklepu.