Čeprav navadno o ceni govorimo na koncu, jo bomo tokrat izpostavili na začetku. Z razlogom. Dobrih 30 evrskih tisočakov je bila namreč razlika med testnima avtomobiloma, ki sta se lahko pohvalila z bogatima opremama F sport premium oziroma F sport panoramic (tema ne manjka dobesedno nič, s čimer smo povedali dovolj, saj bi za naštevanje vsega, kar imata, lahko porabili prostor, namenjen celotnemu besedilu). Ravno to pa nas je pri testu obeh tudi najbolj zanimalo. Namreč, ali je dobrih 94.000 evrov, kolikor stane četrt metra daljši (4,89 : 4,64 metra) in pri primerjavi sistemske moči hibridnega sistema 116 konjev močnejši (313 : 197 KM oziroma 230 : 145 kW) predstavnik velikih športnih terencev RX, preveč v primerjavi z dobrimi 63.000 evri, kolikor stane srednje veliki SUV NX. Ne nazadnje za to razliko v ceni lahko kupite še enega dobro založenega in spodobno močnega srednje velikega športnega terenca kakšne bolj ljudske znamke. Zato ni čudno, da bi najprej pomislili, da mora biti razlika med štirikolesnikoma precejšnja. A bi se zmotili…

In to na več področjih. Najprej bi večjo razliko pričakovali pri »sposobnostih« obeh, a se omenjena razlika v moči med 3,5-litrskim turbobencinskim šestvaljnikom, podprtim z elektromotorjem, pri RX in 2,5-litrskim turbobencinskim štirivaljnikom, prav tako podprtim z elektromotorjem, pri NX ne odraža ravno bistveno. Nemara se jo še najbolj občuti pri visokih avtocestnih hitrostih, pri katerih se RX odzove bolj suvereno, lahkotno, z manj »pritoževanja«, medtem ko tam nekje do hitrosti, ki velja za najvišjo omejitev, razlike ne občutimo kaj prida. Tudi pri pospešku z mesta do stotice se razlika občuti precej manj, kot bi sklepali po številkah. Te povedo, da NX za omenjeno potrebuje 9,2 sekunde, RX pa le 7,7, a nemara je razlika manj občutna tudi zaradi velikosti in teže obeh. Kakor koli, bolj boste vse skupaj tudi med vožnjo občutili v denarnici, saj je NX s porabo 8,1 litra bencina na 100 kilometrov varčnejši od RX, ki nam je porabil le deciliter manj od desetih litrov. Pri čemer dodajmo, da smo med vožnjo obeh uživali v idealni kombinaciji udobja in po drugi strani užitkov v dinamični vožnji, ki jo med drugim omogoča precej odziven in natančen volanski mehanizem. Če vas le pri odločnem dodajanju plina ne moti še vedno precej glasen motor, ki ob asistenci brezstopenjskega samodejnega menjalnika spušča zvoke precej neprijetnih frekvenc…

Zanimivo, manj razlike od pričakovanega je občutiti tudi pri prostornosti in udobju. Pri čemer si, predvsem pri slednjem, oba zaslužita najvišjo oceno. Pri kakovosti materialov in udobju sedežev ni niti najmanjših kompromisov, prostora je v obeh povsem dovolj za pet odraslih, tudi razlika v velikosti prtljažnika je vse prej kot velika (539:475 litrov), predvsem pa je pohvalno, da se bo voznik precej spočitega počutil tudi po nekajurni vožnji. A nekaj bo domala slehernega voznika, razen tistih, ki so s svojimi prsti izjemno spretni, pri obeh tudi zmotilo – to pa je upravljanje večine funkcij avtomobila in infozabavnega sistema. Pri NX je temu namenjena posebna drsna plošča, ki je podobna nadomestku miške pri prenosnih računalnikih, pri RX pa nekakšen večji gumb, ki bolj spominja na klasično računalniško miško. Obe zahtevata kar precej privajanja in sta za upravljanje med vožnjo milo rečeno nepriročni in zamudni, pri čemer se druge voznik sčasoma še navadi, medtem ko smo pri prvi še po dveh tednih vselej znova izgubljali živce. Povsem razumemo in načeloma tudi podpiramo to, da je nekaj drugačno od ustaljenega in s tem nekaj posebnega, a ta Lexusov poskus na tem področju lahko mirno označimo za zgrešenega in nefunkcionalnega. Kar malenkost skazi sicer zares dobro uporabniško izkušnjo. Da jo povsem pokvari, pa vseeno ne bi mogli reči, avtomobila sta enostavno predobra za kaj takega.

In če smo že začeli s tem, s čimer po navadi končamo, še končajmo s tem, s čimer po navadi začnemo. To pa je zunanja oblika. Ki je hkrati dokaz tiste pozitivne drugačnosti in posebnosti, saj sta tako NX kot RX izredno atraktivna avtomobila, ki bosta vedno in povsod izstopala. Več pa v sklepu.